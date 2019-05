Sabato 11 maggio 2019 - 15:46

Turismo, la sfida di Gattinoni: investimenti per 2 milioni euro

La convention 2019 in Sicilia, focus su tecnologia e marketing

Pollina (Palermo), 11 mag. (askanews) – Investimenti per due milioni di euro, soprattutto su tecnologia e marketing, per rivoluzionare le agenzie di viaggio e migliorare i servizi per i clienti. E’ il progetto di Gattinoni Mondo di Vacanze, il gruppo specializzato nel settore turistico che ha riunito il suo network in Sicilia per la convention annuale. Un evento focalizzato sul tema “Il coraggio di osare” con circa 600 partecipanti, oltre 400 agenzie di viaggio e i protagonisti del mondo del turismo, dai tour operator alle catene alberghiere.

“Nel 2019 – ha sottolineato il presidente Franco Gattinoni – investiremo due milioni di euro nel network. Lo facciamo per il senso di responsabilità che nutriamo verso le agenzie e perchè crediamo che solo investendo si possa progredire. Chiediamo alle agenzie di contraccambiare la fiducia, gestire al meglio strumenti e visibilità che ne derivano. Chiediamo loro di scegliere se fare un salto verso il futuro, se sposare la strategia dell’innovazione”.

Il titolo della convention è infatti “Jump to the future”, proiettarsi verso il futuro. Per Gattinoni le agenzie devono avere “il coraggio” di aprirsi e usare tutti i nuovi strumenti messi a disposizione per conquistare nuovi clienti, erodendo l’ampia fetta di mercato (il 75%) rappresentata dai viaggiatori fai-da-te. E l’unico modo per aumentare le quote di mercato e incrementare la marginalità è proprio “osare” con nuovi prodotti e servizi.

“Adesso – ha spiegato Gattinoni – tutti vendono vacanze, dai supermercati ad Airbnb. Io credo nel fare rete: abbiamo invitato i più grandi player del turismo organizzato in Italia per dirci apertamente che non ci facciamo concorrenza e che è vantaggio comune mettere il cliente al centro. Il mercato cambia velocemente e solo la coesione fra produzione e distribuzione può portare benefici al sistema e ai singoli”.

Per affrontare le nuove sfide, il gruppo con sede a Milano è pronto a lanciare tre nuove operazioni. La prima è la app Gattinoni, che da giugno sarà disponibile “nel primo step relativo ai documenti di viaggio e che in futuro incorporerà altre app”. La seconda novità è la card, una forma di voucher che i clienti possono acquistare come idea regalo, anche online. E poi il progetto “Single”, che decollerà in autunno con viaggi che aggregano persone che hanno gli stessi interessi. Dopo l’estate, inoltre, sarà messa a disposizione delle agenzie del network la nuova piattaforma online.