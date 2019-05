Lunedì 6 maggio 2019 - 19:04

Le Borse in profondo rosso per 2 tweet di Trump

La vicenda dazi

Roma, 6 mag. (askanews) – Brusco avvio di settimana sulle Borse di mezzo mondo, scosse dalla sterzata del presidente Usa Donald Trump nelle trattative sul commercio con la Cina. Dopo settimane di apparente distensione e dopo alcune sedute in cui si erano moltiplicati i segnali incoraggianti, ieri sera con due tweet ha cambiato toni escludendo nuove proroghe agli aumenti già previsti dei dati su beni cinesi per 200 miliardi di dollari. E minacciando di imporne nuovi su altri 325 miliardi di beni.

Una doccia fredda per le Borse asiatiche, dove Shanghai in particolare ha chiuso in picchiata del 5,25 per cento. La sessione è proseguita con pesanti vendite anche in Europa e poi a wall Street, ma nel pomeriggio le flessioni hanno mostrato una moderazione. A Milano il Ftse-Mib ha siglato le contrattazioni con un meno 1,63 per cento, con i cali più netti su Stmicroelectronics (-4,82%), Cnh Industrial (-3,7%), Exor (-3,51%) e Pirelli (-3,3%).

A Francoforte il Dax ha concluso la sessione con un meno 1,01 per cento, riducendo i precedenti ribassi. A Parigi il Cac40 ha registrato un meno 1,18 per cento a fine scambi, mentre la Borsa di Londra è rimasta chiusa per una festività. L’indice Eurostoxx 600 ha chiuso al meno 0,89 per cento.

Sui titoli di Stato si sono registrate vendite moderate. I rendimenti dei Btp a 10 anni si attestano in rialzo al 2,58 per cento, con il differenziale rispetto ai tassi dei Bund tedeschi equivalenti, lo spread, che si è leggermente allargato a 256 punti base.

Trump oggi è anche tornato alla carica sul tema dazi, avvertendo che gli Usa non ammetteranno più di subire disavanzi commerciali da 800 miliardi di dollari l’anno e oltre, di cui 500 miliardi verso la Cina. Nel pomeriggio a Wall Street i ribassi continuano anche se meno marcati, l’indice Dow Jones perde lo 0,84 per cento, lo S&P 500 cede lo 0,96 per cento, il Nasdaq cala dell’1,10%.

