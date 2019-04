Domenica 14 aprile 2019 - 16:04

Fmi, Tria: Italia non allarma più nessuno, clima è cambiato

Non si è parlato di noi negli incontri generali, solo nei bilaterali

Roma, 14 apr. (askanews) – “L’immagine dell’Italia che ho visto è un’immagine che non allarma più nessuno: il clima è cambiato in questi incontri, sono cambiati i temi in discussione, temi che noi abbiamo posto all’attenzione del mondo”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, a ‘1/2h in più’ su Rai Tre, a proposito degli incrontri di Primavera del Fmi appena conclusi a Washington.

Negli incontri generali “di Italia non si mai parlato”, ha aggiunto, mentre “negli incontri bilaterali si è parlato di aggiornamento delle previsioni ma in gran parte si è discusso di temi globali, di ciò che il mondo ha davanti. Questo è un fatto positivo, una discussione non rituale, ho ascoltato con interesse e sono stato ascoltato con maggiore interesse”.