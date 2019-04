Giovedì 11 aprile 2019 - 14:35

Kai Behrens nuovo General Manager per i due Kempinski in Istria

Nel gruppo da 12 anni, torna in Europa dopo la gestione a Chengdu

Milano, 11 apr. (askanews) – Nuova direzione per le due strutture Kempinski in Istria: nuovo General Manager del Kempinski Palace Portoroz in Slovenia e del Kempinski Hotel Adriatic in Croazia è stato nominato Kai Behrens, professionista con grande esperienza nel mondo del lusso e al lavoro nella “famiglia” dei Kempinski già da 12 anni.

Kai Behrens ha iniziato la sua carriera nella Rooms Division dell’Hyatt Regency di Colonia, nel 2007, per entrare poi a far parte del gruppo Kempinski come Resident Manager presso l’Hotel Baltschug Kempinski di Mosca. Ha poi proseguito la sua esperienza all’interno dell’azienda con la gestione di hotel in Tailandia, Bulgaria; Azerbaijan e Cina, tornando infine in in Europa dopo la sua recente posizione di General Manager del Kempinski Hotel Chengdu. “Mi sento estremamente onorato per il mio nuovo ruolo in questa meravigliosa destinazione che è l’Istria – ha detto Kai Behrens – I due hotel Kempinski sono entrambe proprietà eccezionali e strutture leader sul mercato. Sono entusiasta della grande opportunità di poter dirigere le due strutture e di poter rafforzare ulteriormente la loro posizione come leader del lusso nella regione. Insieme al team di esperti in loco, cercherò di raggiungere l’obiettivo della piena soddisfazione dei clienti attraverso diverse attività e grazie alla mia grande esperienza nel mondo del lusso, unendo sempre la tradizione del lusso europeo dei Kempinski, al tradizionale gusto locale istriano per l’ospitalità.”

L’hotel di lusso Kempinski Palace Portorož, è stato inaugurato nel 2008 ed è situato direttamente sulla costa adriatica della Slovenia, non lontano dalla Perla Medievale della città di Pirano, e meno di due ore da Venezia. L’hotel a cinque stelle superior offre 181 camere e suite, una spa di 1.500 metri quadrati, una sala da ballo unica e storica e un parco privato. Il Kempinski Hotel Adriatic, è stato invece inaugurato nell’agosto del 2009 come il primo resort croato di lusso a cinque stelle con golf e spa sul mare. L’hotel offre 186 camere e suite arredate in modo esclusivo; due ristoranti; tre bar; una spa di 3.000 metri quadrati con palestra; un Kempi Kids Club; una spiaggia privata; e prestigiose sale meeting, tra cui un centro conferenze indipendente affacciato direttamente sull’Adriatico. Parte dell’offerta del resort è anche il Golf Club Adriatic, il primo campo da golf a 18 buche nella regione istriana.