Agenda 2030: Veneto ricco e virtuoso nella lotta alla povertà

Il Salone della Csr e innovazione sociale fa tappa a Padova

Milano, 11 apr. (askanews) – Rispetto agli obiettivi indicati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per un futuro più sostenibile, il Veneto si posiziona fra le regioni italiane più virtuose, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi 1 (Povertà), 3 (Salute e benessere), 4 (Istruzione), 8 (Lavoro dignitoso e crescita economica), 9 (Imprese, innovazione e infrastrutture), 10 (Disuguaglianze), 11 (Città e comunità sostenibili) e 12 (Consumo e produzione responsabili). È il quadro che emerge dal Rapporto Asvis 2018, che segnala come in particolare il Goal 1 sulla povertà registri un avanzamento marcato tra il 2014 e il 2016, per via di un netto miglioramento dell’indice di difficoltà economica delle famiglie che per il Veneto è del 3,9% contro una media italiana pari al 10,9%. Anche i dati di Fondazione Symbola confermano una identità virtuosa – dal punto di vista della sostenibilità – della regione e di Padova in particolare: sono infatti 6.995 le imprese che nella cità veneta hanno effettuato eco-investimenti nel periodo 2014-2017 o investiranno nel 2018 in prodotti e tecnologie green. Alcune tra le più significative esperienze di sostenibilità dalla provincia padovana e del Veneto saranno protagoniste de Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale che fa tappa per la prima volta a Padova, venerdì 12 aprile all’Università degli Studi, Palazzo Bo, Aula Nievo (Via VIII febbraio 2, a partire dalle ore 9.00). “L’impegno delle imprese è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile: sono in rapida crescita le organizzazioni che scelgono di adottare un approccio nuovo inserendo la sostenibilità nei loro piani strategici – ha detto Rossella Sobrero del Gruppo promotore del Salone della CSR – Con Padova aggiungiamo una tappa importante al programma del Giro d’Italia della CSR che sta ‘viaggiando’ in 11 regioni italiane, dal Friuli alla Sicilia, proprio per valorizzare le tante esperienze positive che i territori riescono ad esprimere”.

I lavori de Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale saranno introdotti dagli interventi di Patrizia Messina, direttrice del Centro Interdipartimentale di Studi Regionali “Giorgio Lago” dell’Università degli Studi di Padova; Francesca da Porto, prorettrice Università degli Studi di Padova e referente della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile; Giuliana Coccia, del Segretariato ASviS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; Guido Mosca, presidente Veneto Responsabile e Rossella Sobrero, del Gruppo promotore de Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale.

Nel corso dell’incontro verranno condivise le esperienze di diverse aziende. Tra queste, Lattebusche, cooperativa che da oltre 60 anni opera nel settore lattierocaseario, con sede a Busche in provincia di Belluno. Lo sviluppo dell’azienda ai confini con il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi ha determinato la possibilità di mantenere viva la tradizione del mondo agricolo montano. La cooperativa è stata selezionata tra le 10 aziende con le migliori pratiche “green” delle Venezie, sottolineando le eccellenze del territorio in cui opera e sostenendo la qualità e la forza del made in Italy anche nei prodotti agroalimentari. Altra azienda che porterà il suo contributo al Salone di Padova è Amorim Cork Italia è la filiale italiana del Gruppo Amorim . Totalmente naturale, riutilizzabile e riciclabile, il sughero è perfettamente in linea con la crescente consapevolezza ecologica della società contemporanea. Corticeira Amorim ha implementato un processo di produzione integrato, attraverso il quale garantisce il riutilizzo di tutti i sottoprodotti associati alla lavorazione del sughero. E ancora Sgambaro, molino e pastificio a Castello di Godego (TV) che utilizza grano proveniente dal Nord Italia, per il 90% da campi vicini al molino: una scelta che garantisce freschezza e riduce l’impatto dei trasporti sull’ambiente. Dal 2003 Sgambaro certifica la provenienza di tutti i suoi grani. La sua linea Etichetta Gialla è una delle paste con il minor impatto ambientale in Italia: la quantità di anidride carbonica rilasciata nell’aria durante tutto il suo ciclo di produzione è di lieve entità e questo ha permesso di ottenere la certificazione internazionale EPD (Environmental Product Declaration). Alla tappa di Padova del Salone anche le esperienze di Enel, Banca Etica e dei Comuni di Padova e Santorso.

A chiudere l’incontro un dialogo tra Giampietro Vecchiato dell’ Università degli Studi di Padova, Luciano Gallo, direttore UTI Valli e Dolomiti Friulane, e Paolo Gubitta, dell’ Università degli Studi di Padova.