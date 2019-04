Martedì 9 aprile 2019 - 15:26

Newlat acquisisce Delverde, prossima tappa Piazza Affari

Torna in Italia lo storico brand di Fara San Martino

Milano, 9 apr. (askanews) – Il Gruppo Newlat, uno dei principali gruppi italiani nel settore agroalimentare, prosegue il suo sviluppo e acquisisce dalla multinazionale argentina Molinos Río de la Plata il 100% della società Delverde Industrie Alimentari, storica azienda alimentare italiana specializzata nella produzione di pasta premium con sede a Fara San Martino, in Abruzzo. Il valore attribuito dalle parti all’operazione ammonta a 9,25 milioni.

Newlat negli ultimi 10 anni ha incrementato il proprio fatturato da 20 a 350 milioni e oggi è pronto ad aprire agli investitori il proprio capitale sul mercato Star di Borsa Italiana, dove intende quotarsi grazie al supporto di importanti banche nazionali ed internazionali.

“In un momento in cui molte aziende italiane vengono acquisite da gruppi stranieri, siamo orgogliosi di riportare a casa un’altra eccellenza del Made in Italy come Delverde”, ha commentato Angelo Mastrolia, presidente di Newlat. “Nel corso degli anni abbiamo acquisito importanti aziende da multinazionali di primissimo livello, quali Nestlé, the Kraft Heinz Company, Ebro Foods, Parmalat (gestione Bondi), e adesso Molinos. Siamo anche stati capaci di acquisire in Germania, Paese tradizionalmente complesso per compratori italiani, i marchi leader di mercato nel settore pasta, Birkel e Drei Glocken. Newlat vuole porsi sempre più come polo aggregativo nel settore agroalimentare italiano: ritengo che esclusivamente facendo sistema le nostre aziende potranno rimanere in Italia e competere con i grandi gruppi multinazionali”.