Giovedì 4 aprile 2019 - 16:14

Condé Nast Johansens presenta in Italia le nuove guide

36 Le strutture italiane selezionate per viaggiatori di lusso

Milano, 4 apr. (askanews) – Presentati in Italia da i nuovi sviluppi digitali e la nuova guida 2020, che per la prima volta dal prossimo ottobre raccoglierà in un unico volume gli alberghi affiliati in tutto il mondo La presentazione è stata ospitata nello storico Hotel Brunelleschi di Firenze; Presenti all’incontro oltre a Charlotte Evans, group publishing director con il suo team e gli esperti locali italiani, i rappresentanti di molti alberghi italiani affiliati.

Le guide di Condé Nast Johansens sono un punto di riferimento costante e sempre aggiornato per viaggiatori esigenti alla ricerca di strutture di alto livello in tutto il mondo; alti standard di cui Condé Nast Johansens si fa garante grazie al lavoro di una squadra di 30 Local Experts: in genere solo una struttura su dieci è stimata adatta per essere inclusa nel sito web o nelle guide cartacee. L’Italia, presente nella guida “UK, Europe and The Mediterranean” nel 2019 vanta ben 36 strutture.

La prima guida fu pubblicata nel 1982 e consigliava esclusivamente le strutture considerate le migliori in Gran Bretagna, ma ben presto la fama della pubblicazione aumentò espandendo il suo raggio di copertura e selezione. Attualmente le guide stampate sono 3, con 550 strutture in tutto il mondo. Nel 2013 la svolta digitale con il nuovo sito web e l’aggiunta di una ulteriore guida esclusivamente digitale.

Le guide cartacee 2019 includono 190 alberghi in Europa, divisi fra 16 paesi europei; 106 strutture fra America e Caraibi. Sono acquistabili nella sezione Gift Shop del sito web. La readership totale è di 5.8 milioni di lettori, mentre la distribuzione è di 27.000 copie: 3,4 milioni di lettori per la guida “UK, Europe and The Mediterranean”; 1,5 milioni di lettori per “The Americas & Caribbean”; 0,9 milioni di lettori per “Luxury Spas”.

Alla selezione sulle guide cartacee, si aggiungono la collezione e i suggerimenti sul sito www.johansens.com con una lista più ampia ma sempre caratterizzata da indirizzi speciali per i viaggiatori indipendenti più esperti ed esigenti, completata da informazioni, novità e tendenze. Il sito web Condé Nast Johansens è organizzato come un vero e proprio magazine: oltre alla ripartizione geografica (Destinations) di Hotels, Spas e Venues, è consultabile usando i filtri in base alle caratteristiche cercate di alberghi, Spa e location in tutto il mondo, o seguendo le aree tematiche della sezione Inspirations. Il sito è costruito per essere mobile friendly e dunque fruibile non solo da casa ma da ogni luogo in cui ci si trovi e con qualunque dispositivo ci si connetta.

Le statistiche online evidenziano ogni anno: 800.000 visite al sito; 2,3 milioni di visualizzazioni della pagina; il 7% di rinvii al sito; e 51 mila lettori delle newsletter. (nella foto: Charlotte Evans, group publishing director di Condé Nast Johansens)