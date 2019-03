Domenica 31 marzo 2019 - 12:13

Tria contro “l’attacco alle banche” (e le altre cose che ha detto)

Parla il ministro

Firenze, 31 mar. (askanews) – “A parte alcuni casi, pochi casi, di malagestione di alcune banche italiane che hanno portato al loro fallimento il sistema bancario italiano è uno dei più sani d’Europa e forse del mondo”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giovanni Tria intervenendo al Festival dell’economia a Firenze. “Le nostre banche non erano piene di titoli velenosi, non avevano dentro di sè qualcosa di pericoloso come alcune banche europee, in primo luogo tedesche, hanno e avevano” ha aggiunto Tria. “Non è che il sistema bancario italiano ha qualcosa da nascondere, sono altri che forse ce l’hanno”, ha concluso.

“C’è un interesse nazionale che deve essere difeso da tutte le parti”, “attaccare il sistema bancario italiano significa avallare campagne europee che ci stanno mettendo in difficoltà e quindi minare l’interesse nazionale”. Lo ha detto sempre Tria, che ha aggiunto: “Non bisogna tifare contro l’Italia”.

Poi, sempre il ministr: “Nessuno ci chiede la manovra correttiva, chiariamo subito”, “non abbiamo spazio per una manovra espansiva ma certamente non si possono fare manovre restrittive”.

Vep/Int2