Sabato 30 marzo 2019 - 18:59

Reddito cittadinanza, Di Maio: dati importanti, misura necessaria

"Adesioni solo primo mese, cresceranno ancora"

Roma, 30 mar. (askanews) – “E’ un dato importante che rispecchia appieno quanto fosse necessaria e attesa questa misura, abbiamo ascoltato il paese e abbiamo risposto ad una necessità reale dei cittadini. Per 853.521 famiglie si avvia un percorso di dignità sociale e di costruzione di un percorso di politica attiva per il lavoro”. Lo ha affermato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, commentando i dati sulle domande per il reddito di cittadinanza nel primo mese di avvio della misura.

“Ricordo che questi sono solo i dati del primo mese è che quindi la percentuale di adesioni sicuramente crescerà ancora”, ha concluso Di Maio.