Giovedì 28 marzo 2019 - 22:26

Fs: piena soddisfazione per conferma progetto Discover Eu

Roma, 28 mar. (askanews) – FS Italiane esprime in una nota piena soddisfazione per la conferma da parte del Parlamento europeo del progetto Discover EU, l’iniziativa dell’Unione Europea che permette ai giovani di ricevere un pass Interrail (di durata da due giorni a un mese) e spostarsi gratuitamente in 30 Paesi con i treni di 35 compagnie ferroviarie.

Inserito nel programma Erasmus+, Discover EU è finanziato con 700 milioni di euro nel periodo 2021-27 ed è esteso ai giovani con età compresa fra i 18 e i 20 anni, con il coinvolgimento di circa 1,5 milioni di giovani.

In Italia il pass è valido a bordo delle Frecce e dei treni InterCity e Regionali di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Inoltre, il progetto Discover EU potrà essere esteso agli Enti che fanno attività di conservazione del patrimonio storico e culturale del settore ferroviario e permetterà di promuovere collaborazioni con le Capitali europee della cultura, della gioventù, del volontariato e le Capitali verdi europee.

Discover EU è stato lanciato nel 2018, in occasione dell’Anno europeo del Patrimonio culturale, interessando 15mila giovani e, fra aprile e ottobre 2019, coinvolgerà altri 14.500 ragazzi e ragazze.