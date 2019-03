Giovedì 28 marzo 2019 - 16:49

Fisco, Tesoro: nel 2017 il reddito medio a 20.670 euro, -1,3%

Lombardia al top con 24.720 euro, Calabria ultima con 14.120 euro

Roma, 28 mar. (askanews) – Nel 2017 il reddito medio degli italiani è stato di 20.670 euro, in calo dell’1,3% rispetto all’anno prima. Lo afferma il ministero dell’economia sulla base delle dichiarazioni dei redditi per il 2017. Il reddito complessivo dichiarato ammonta invece a circa 838 miliardi, con un -0,6% rispetto al 2016.

Il calo del reddito complessivo totale e medio “è dovuto in parte agli effetti transitori dell’introduzione del regime per cassa per le imprese in contabilità semplificata e in parte al calo del reddito da lavoro dipendente”.

L’analisi territoriale, aggiunge il Tesoro, “conferma che la regione con reddito medio complessivo più elevato è la Lombardia (24.720 euro), seguita dalla provincia autonoma di Bolzano (23.850 euro), mentre la Calabria presenta il reddito medio più basso (14.120 euro)”. Anche nel 2017 “rimane cospicua la distanza tra il reddito medio delle regioni centro-settentrionali e quello delle regioni meridionali”.