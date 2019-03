Giovedì 28 marzo 2019 - 18:57

Cdp: utile netto 2018 in calo a 4,3 miliardi, mobilitati 36 mld

Per la capogruppo risultato netto in crescita del 15,3% a 2,5 mld

Roma, 28 mar. (askanews) – La Cdp chiude il 2018 con un utile netto consolidato di 4,3 miliardi, in calo rispetto ai 4,5 miliardi dell’anno prima. Lo comunica la Cassa depositi e prestiti dopo il cda sul bilancio 2018. L’utile netto della capogruppo è invece di 2,5 miliardi, in crescita del 15,3%, “principalmente grazie all’aumento del margine di intermediazione, che si è attestato a 3,8 miliardi (+32,6%)”.

I risultati del 2018 “confermano il ruolo chiave svolto dal gruppo Cdp a sostegno dell’economia italiana. Il gruppo ha mobilitato risorse per 36 miliardi (in aumento del 6,9% rispetto ai 33,7 miliardi del 2017) e ha consentito, con la sua attività, di attrarre 27 miliardi di risorse aggiuntive di investitori privati e altre istituzioni territoriali, nazionali e sovranazionali, attivando complessivamente 63 miliardi di investimenti”.

Per il supporto alle imprese “sono stati mobilitati 30,2 miliardi (84% del totale). In favore del settore government, pubblica amministrazione e infrastrutture sono stati mobilitati 5,5 miliardi (15% del totale); 0,3 miliardi sono stati infine destinati a investimenti nel real estate (1% del totale)”.

La capogruppo Cdp “ha mobilitato risorse per 16,6 miliardi. L’intervento della capogruppo ha riguardato operazioni concluse a beneficio delle imprese per il 66% e iniziative a sostegno dei settori government, pubblica amministrazione e infrastrutture e real estate per il rimanente 34%”.