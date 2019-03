Mercoledì 6 marzo 2019 - 20:10

Reddito cittadinanza, ministero: 44.125 domande, Campania in testa

Ancora non quantificabile numero richieste pervenute ai Caf

Roma, 6 mar. (askanews) – Sono 44.125 le domande pervenute a Poste italiane nel primo giorno di avvio del reddito di cittadinanza. Di cui 8.492 on line e 35.653 presso gli uffici postali. Le prime tre regioni per numero di richieste sono la Campania, la Lombardia e la Sicilia rispettivamente con 5.770, 5.751, 5.328. Lo comunica il ministero del Lavoro. Ancora non è quantificabile il numero delle domande pervenute ai circa 30.000 Centri di assistenza fiscale.