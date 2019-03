Mercoledì 6 marzo 2019 - 20:17

Ecco in quanti hanno fatto domanda per il reddito di cittadinanza

Partenza tranquilla, niente code

Roma, 6 mar. (askanews) – Sono 44.125 le domande pervenute a Poste italiane nel primo giorno di avvio del reddito di cittadinanza. Di cui 8.492 on line e 35.653 presso gli uffici postali. Le prime tre regioni per numero di richieste sono la Campania, la Lombardia e la Sicilia rispettivamente con 5.770, 5.751, 5.328. Lo comunica il ministero del Lavoro. Ancora non è quantificabile il numero delle domande pervenute ai circa 30.000 Centri di assistenza fiscale. “Il flusso dei cittadini richiedenti è stato costante e ordinato su tutto il territorio nazionale”.

“Aspettiamo a dire l’impatto che avrà, siamo convinti che avrà un impatto significativo sulla domanda interna ma non affidiamo solo al reddito le nostre misure di stimolo” alla crescita, ha detto oggi il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Belgrado con il presidente della Repubblica di Serbia Vucic, commentando i dati Ocse sul Pil.

