Martedì 5 febbraio 2019 - 13:41

Intesa Sanpaolo: utile netto 2018 sale a 4,05 miliardi, dividendo 19,7 cent

Proventi operativi a 17,875 mld. Cet1 proforma a regime al 13,6%

Milano, 5 feb. (askanews) – Intesa Sanpaolo ha chiuso l’esercizio 2018 con un utile netto consolidato di 4,05 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 3,81 miliardi (escluso il contributo pubblico cash di 3,5 mld per l’operazione Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca) dell’esercizio 2017. I proventi operativi netti sono saliti nel 2018 a 17,875 miliardi, da 17,84 miliardi del 2017 (+0,2%).

Il cda proporrà all’assemblea la distribuzione di dividendi cash per 3,449 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 3,419 miliardi del 2017 e pari all’85% di payout ratio indicato nel Piano di Impresa per il 2018. Il dividendo per azione proposta sarà di 19,7 centesimi di euro per azione.

Per quanto riguarda la patrimonializzazione, in un comunicato la banca sottolinea che è “largamente superiore ai requisiti normativi anche nello scenario avverso dello stress test Eba/Bce 2018: Cet11 ratio pro-forma a regime al 13,6% tenendo conto dei dividendi proposti per il 2018”.