Venerdì 1 febbraio 2019 - 17:00

Wind Tre, Hedberg: 5G grande opportunità, Italia leader

Abiliterà nuove fonti di crescita dei ricavi

Roma, 1 feb. (askanews) – “Sulla crescita dei servizi 5G, l’Italia è tra i paesi leader in Europa. Le reti e gli ecosistemi 5G sono fondamentali per il processo d’innovazione del Paese, nel mondo delle imprese, nella Pubblica amministrazione e per i cittadini”. Lo ha sottolineato l’ad di Wind Tre, Jeffrey Hedberg, intervenuto all’Italian Business & Investment. “Wind Tre – ha aggiunto – sta sperimentando gli use case 5G a Prato e a L’Aquila. Si tratta di progetti che richiedono il coinvolgimento di aziende tecnologiche, startup, istituzioni pubbliche e università, che collaborano in un modello di partnership pubblico-privata, valorizzando ognuna il proprio know-how in un ecosistema innovativo”.

Per Hedberg “il 5G non rappresenta solo maggiore velocità di navigazione, ma è soprattutto una tecnologia fondamentale per lo sviluppo di soluzioni innovative. Un’evoluzione cruciale per la crescita, che richiederà nuovi importanti investimenti. La realizzazione dell’Agenda Digitale italiana, attraverso reti ultrabroadband e applicazioni all’avanguardia, rappresenta una grande opportunità d’innovazione per Wind Tre a vantaggio dei clienti, oltre ad abilitare nuove fonti di crescita dei ricavi”.