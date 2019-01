Martedì 22 gennaio 2019 - 18:59

Maltempo, Fs: attivato per domani piano neve nel Centro Nord

In base al bolletino meteo della Protezione civile

Roma, 22 gen. (askanews) – Le Fs, in base al bollettino meteo diramato dalla Protezione civile, hanno attivato per domani la fase di preallerta dei Piani neve e gelo in Lombardia, Emilia – Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Sardegna mentre in Liguria e basso Piemonte è stata attivata la fase di emergenza lieve.

L’offerta ferroviaria è confermata in tutte regioni ad esclusione della Liguria e del Piemonte. In queste due Regioni a causa delle nevicate più abbondanti, domani mercoledì 23 gennaio, sarà garantito il 70% dei treni regionali sulle seguenti linee: Genova-Busalla-Tortona, intera giornata (cancellata la relazione Busalla-Genova dalle ore 10:00); Genova-Acqui Terme, intera giornata; Arquata-Alessandria, intera giornata e Savona-San Giuseppe di Cairo, intera giornata (interessati treni delle linee Alessandria-Savona, Torino-Savona e Fossano-San Giuseppe di Cairo)

Al momento non è interessato il traffico ferroviario media e lunga percorrenza.