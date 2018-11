Giovedì 22 novembre 2018 - 18:54

Knot: Italia attesa da sfide che non dipendono da Ue e euro

Governatore Banca d'Olanda:"nè Bruxelles nè Francoforte è nemico"

Firenze, 22 nov. (askanews) – “Non è Bruxelles, non è Francoforte, il nemico dell’Italia. Al contrario, per noi l’italia è un membro insostituibile, quindi non capisco il pessimismo nei confronti della Ue e della Bce. Molte delle sfide economiche che ha davanti l’italia non dipendono dall’euro, e le dovrebbe affrontare anche se non fosse nell’euro”. Lo ha detto Klaas Knot, governatore della Banca Centrale d’Olanda, a Firenze, in un incontro organizzato dall’Osservatorio Giovani Editori. Queste sfide, ha aggiunto Knot, “dipendono ad esempio dalla globalizzazione. Non hanno niente a che vedere con l’integrazione economica in Europa”.