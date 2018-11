Giovedì 22 novembre 2018 - 18:31

Dl fisco:bonus bebè per un anno,assegno più alto da secondo figlio

Depositato emendamento con proroga per il 2019

Roma, 22 nov. (askanews) – Arriva l’annunciata proroga del bonus bebè per il 2019 ma l’assegno da 960 euro sarà concentrato solo nel primo anno di vita o di adozione del bambinbo. Per i figli successivi al primo l’importo è aumentato del 20%. E’ quanto prevede un emendamento depositato al dl fiscale in commissione Finanze del Senato. Il governo stanzia 204 milioni e altri 240 per il 2020.

L’assegno, si legge nel testo della proposta di modifica, “è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nuocleo familiare a seguito del’adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tr ail primo gennaio e il 31 dicembre 2019, l’importo dell’assegno è aumentato del 2o per cento”.