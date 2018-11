Giovedì 22 novembre 2018 - 19:00

Dl fiscale: stop condono, arriva sanatoria per errori formali

Si paga soltanto un forfait di 200 euro, anche a rate

Roma, 22 nov. (askanews) – Stop al condono con la cancellazione della dichiarazione integrativa che tanto aveva agitato gli animi del governo nelle scorse settimane. Come annunciato al termine di un vertice politico, l’esecutivo ha soppresso il condono e ha riscritto interamente l’articolo 9 del dl fiscale introducendo una sanatoria per le “irregolarità, le infrazioni e le inosservanze formali”.

La nuova norma, contenuta in un pacchetto di emendamenti depositato al dl fiscale in commissione Finanze del Senato, consente di regolarizzare gli errori lievi, dell’Iva e dell’Irap, commessi fino al 24 ottobre 2018 nelle dichiarazioni dei redditi pagando soltanto un forfait di 200 euro per ogni anno di imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il versamento della somma può essere eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 ed entro il 2 marzo 2020.