Martedì 20 novembre 2018 - 19:22

Riapre lo stabilimento Melegatti, in 35 tornano al lavoro

Resta sul mercato un marchio storico dell'alimentare made in Italy

Roma, 20 nov. (askanews) – In un clima di emozione il presidente Giacomo Spezzapria ha riaperto lo stabilimento Melegatti che restituisce al territorio uno dei marchi storici dell’industria alimentare italiana. Nonostante i suoi 124 anni di storia il marchio rischiava di scomparire ma ora con la nuova proprietà, l’imprenditore veneto Roberto Spezzapria e suo figlio Giacomo, ritorna sulle tavole degli italiani. Lo rende noto un comunicato dell’azienda specificando che 35 sono i dipendenti a tempo indeterminato, per lo più ex lavoratori dello storico brand, che hanno fatto il loro ingresso alla Melegatti ai quali nei prossimi mesi se ne aggiungeranno degli altri.

“Terminate le procedure di acquisto saremo ancor più concentrati sul ritorno del tradizionale pandoro e panettone Melegatti sulle tavole degli italiani. Abbiamo puntato molto sullo sviluppo del territorio e sulla valorizzazione delle sue competenze. Ora la nostra presenza a Natale sarà importante perché dimostra la concreta volontà di ripartire con la tradizione, la qualità e il prestigio di un marchio dolciario unico in Italia e nel mondo”, ha dichiarato Giacomo Spezzapria.

La Melegatti sarà presente con una piccola campagna all’imminente Natale 2018 ma guarda con grande attenzione alla ricorrenza della Pasqua 2019.

BOL-int4