Martedì 20 novembre 2018 - 19:07

Melegatti, riaperto lo stabilimento dolciario, 35 al lavoro

Torna su mercato marchio storico dell'alimentare made in Italy

Roma, 20 nov. (askanews) – In un clima di emozione il presidente Giacomo Spezzapria ha riaperto oggi lo stabilimento Melegatti che restituisce al territorio uno dei marchi storici dell’industria alimentare italiana. Nonostante i suoi 124 anni di storia il marchio rischiava di scomparire ma ora con la nuova proprietà, l’imprenditore veneto Roberto Spezzapria e suo figlio Giacomo, ritorna sulle tavole degli italiani. Lo rende noto un comunicato dell’azienda specificando che 35 sono i dipendenti a tempo indeterminato, per lo più ex lavoratori dello storico brand, che stamattina hanno fatto il loro ingresso alla Melegatti ai quali nei prossimi mesi se ne aggiungeranno degli altri. La Melegatti sarà presente con una piccola campagna all’imminente Natale 2018 ma guarda con grande attenzione alla ricorrenza della Pasqua 2019.