Martedì 13 novembre 2018 - 10:53

Musement è “Leader della Crescita 2019” per il turismo

Multipiattaforma di prenotazione terza nella classifica Sole24Ore

Milano, 13 nov. (askanews) – Il “Leader della crescita 2019” per il Turismo è l’azienda Musement, la multipiattaforma digitale che consente la ricerca e la prenotazione di tour e attrazioni in tutto il mondo. Musement ha conquistato il terzo posto assoluto – e prima come settore del turismo – nella classifica di 350 aziende italiane redatta dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore un collaborazione con Statista La classifica prende in considerazione 350 aziende con sede in Italia e rispondenti a dei precisi criteri economici e di sviluppo, analizzando i dati relativi al triennio compreso tra il 2014 e il 2017. Musement, nata a Milano poco più di cinque anni fa, a metà settembre 2018 è stata acquisita dal gruppo tedesco TUI, rimanendo autonoma con l’intero team, all’interno di TUI Destination Experiences, la business unit di TUI Group dedicata al segmento Tours & Activities.

Tra i fattori chiave la “rapidità” nella crescita del fatturato. Un aspetto sorprendente riguardo Musement che ha toccato nel periodo una crescita del fatturato di oltre il 2.600% nell’arco dei tre anni presi in esame. Dati che ne confermano e consolidano lo status di azienda digitale italiana, leader nel settore delle esperienze, tra città e viaggi, nonché punto cardine e dinamico di un solido network di agenzie e operatori del settore turistico.

“Risultare tra le aziende italiane ‘leader della crescita’ con un fatturato cresciuto di 26 volte in 3 anni conferma che le start-up possono creare vero valore industriale – ha commentato Alessandro Petazzi, ceo di Musement – e questa è una soddisfazione che io e gli altri co-fondatori di Musement Claudio, Fabio e Paolo intendiamo condividere in primis con tutto il team dell’azienda, un gruppo internazionale sempre più folto e affiatato che è stato il vero motore della crescita, oltre che ovviamente con gli investitori che nel tempo hanno creduto in noi e nel nostro progettò, con i nuovi azionisti di TUI e anche con l’intera community di viaggiatori che hanno goduto dei nostri servizi e della nostra offerta”.

Tra i requisiti per poter accedere alla lista delle 350 aziende selezionate, quello di avere avuto un fatturato di almeno 100.000 euro nell’anno 2014 e di almeno 1,5 milioni di euro nel 2017, il domicilio fiscale in Italia, oltre a quello di soddisfare la cosiddetta “clausola di onorabilità” e avere riscontrato una crescita prevalentemente organica. (nella foto: Alessandro Petazzi, ceo di Musement)