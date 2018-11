Lunedì 12 novembre 2018 - 12:57

Cyber attacchi, sondaggio Wef: il primo rischio per il business

Percezione dei manager in Nord America, Europa ed Estremo Oriente

Roma, 12 nov. (askanews) – I cyber attacchi sono il primo rischio percepito dalle aziende in Nord America, Europa e Estremo Oriente. È quanto emerge dal report Regional Risks for Doing Business, realizzato dal World Economic Forum intervistando 12mila manager in 8 principali aree regionali del mondo.

L’indagine mette in luce come i rischi percepiti cambino tanto a seconda delle aree considerate. I cyber attacchi sono considerati il pericolo numero uno in Nord America, Europa e Estremo Oriente (mercati che rappresentano una grossa fetta del Pil mondiale), in particolare in Regno Unito e Germania. Sono, invece, al terzo posto in Francia. Mentre in Italia non rientrano nei primi cinque rischi percepiti.

(fonte: Cyber Affairs)