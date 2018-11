Martedì 6 novembre 2018 - 08:18

Awards of Excellence 2019: Italia regina d’Europa

A 9 hotel italiani su 18 categorie i premi Condé Nast Johansens

Londra, 6 nov. (askanews) – Italia, e Toscana in particolare, riconosciute come eccellenze del turismo di lusso nel Mediterraneo e Europa: è quanto emerge dalla lista dei vincitori degli Awards of Excellence 2019 di Condé Nast Johansens, il premio annuale che la prestigiosa guida assegna ai migliori alberghi del mondo. In diciotto categorie per Europa e Mediterraneo l’Italia risulta vincitrice ben 9 volte: meeting e conferenze, matrimoni ed eventi speciali, romanticismo, servizi, proprietà piccola ed esclusiva, lussuosità, esperienza culinaria, miglior hotel sull’acqua, e sostenibilità. E in 6 casi le strutture sono localizzate in Toscana.

I premi sono il risultato di un anno intero di voti espressi online, di riscontri degli ospiti e report degli Esperti Locali di Condé Nast Johansens – veri e propri ispettori – in merito agli alberghi che compaiono sul sito e sulle guide. Ogni vincitore è stato premiato con un certificato incorniciato, con un trofeo e una bottiglia di Hambledon Vineyard Classic Cuvée Rosé. La premiazione si è svolta nel corso della cena di gala annuale al The May Fair Hotel di Londra.

Queste le strutture italiane premiate agli Excellence Awards 2019 Condé Nast Johansens.

Best for Meetings or Conferences: Hotel Brunelleschi, Firenze – https://www.johansens.com/europe/italy/florence-tuscany/hotel-brunelleschi/

Best Weddings, parties or Special Occasions: Borgo Scopeto Relais, Toscana https://www.johansens.com/europe/italy/florence-tuscany/borgo-scopeto-relais/

Best for Romance: Ca Maria Adele, Veneto, Italia https://www.johansens.com/europe/italy/venice-and-veneto/ca-maria-adele/

Best Serviced Accommodation: Relais Villa Olmo, Toscana, Italia https://www.johansens.com/europe/italy/florence-tuscany/relais-villa-olmo/

Best Small&Exclusive Property: Locanda al Colle, Toscana, Italia https://www.johansens.com/europe/italy/florence-tuscany/locanda-al-colle/

Best Luxury Value: Hotel dei Borgognoni, Lazio, Italia https://www.johansens.com/europe/italy/rome-and-lazio/hotel-dei-borgognoni/

Best Dining Experience: Principe Forte dei Marmi, Toscana, Italia https://www.johansens.com/europe/italy/florence-tuscany/principe-hotel-forte-dei-marmi/

Best Waterside Hotel: Gabbiano Azzurro Hotel & Suites, Sardegna, Italia https://www.johansens.com/europe/italy/sardinia/hotel-gabbiano-azzurro/

Gli altri hotel premiati per il Mediterraneo e l’Europa sono stati: Best Hotel with Spa: Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, Tenerife, Spagna https://www.johansens.com/europe/spain/tenerife/hotel-botanico-the-oriental-spa-garden/

Best Destination Spa: Yasuragi, vicino Stoccolma, Svezia https://www.johansens.com/europe/sweden/stockholm-county/yasuragi/

Best Newcomer or back on the scene Hotel: Hotel Infante Sagres, Porto, Portogallo https://www.johansens.com/europe/portugal/oporto-northern-portugal/hotel-infante-sagres/

Best for Sports&Adventure: Gran Hotel Atlantis Bahía Real, Fuerteventura, Spagna https://www.johansens.com/europe/spain/fuerteventura-canary-islands/gran-hotel-atlantis-bahia-real/

Best Service: Bahía del Duque, Tenerife, Spagna https://www.johansens.com/europe/spain/tenerife-canary-islands/bahia-del-duque/

Best for Families: Tivoli Carvoeiro, Algarve, Portogallo https://www.johansens.com/europe/portugal/algarve/tivoli-carvoeiro/

Best Countryside Hotel (or Lodge): Château la Chenevière, Normandia, Francia https://www.johansens.com/europe/france/normandy/chateau-la-cheneviere/

Best Urban Hotel: Santiago de Alfama Hotel, Lisbona, Portogallo https://www.johansens.com/europe/portugal/lisbon-tagus-valley/santiago-de-alfama-hotel/

Best Hotel for Sustainability: Borgo Pignano, Toscana, Italia https://www.johansens.com/europe/italy/florence-tuscany/borgo-pignano/?cst=Borgo+Pignano%2C+Florence+%26amp%3B+Tuscany%2C+Italy

Readers’ Award: Terra Nostra Garden Hotel, Azorre, Portogallo https://www.johansens.com/europe/portugal/azores/terra-nostra-garden-hotel/

Pubblicata da 36 anni dagli editori di Vogue, GQ, Condé Nast Traveller e Glamour, Condé Nast Johansens è la principale guida cartacea e multimediale per viaggiatori indipendenti comprendente oltre 550 hotel indipendenti, Spa, residenze d’epoca, location per eventi di grande bellezza in 60 paesi. Il numero dei lettori si attesta oggi a 5,8 milioni con una distribuzione di 27.000 guide in tutto il mondo. Tre le guide pubblicate: Guide “Luxury Hotels & Spas UK, Europe & The Mediterranean”, “Luxury Hotels, Inns, Resorts, Spas & Villas The Americas & Caribbean”, “Luxury Spas”.

(nella foto: i rappresentati delle strutture italiane premiate a Londra per gli Awards of Excellence 2019 di Condé Nast Johansens)