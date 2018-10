Sabato 27 ottobre 2018 - 14:13

Lo spread minaccia le banche italiane

Autorevoli fonti bancarie lanciano l'allarme

Roma, 27 ott. (askanews) – Agire in fretta per invertire la rotta, perchè lo spread è su livelli insostenibili per l’intera economia italiana. È questa la preoccupazione più forte avvertita ai vertici degli istituti di credito italiani, secondo fonti di primo piano del mondo bancario. E dopo l’allarme del presidente della Bce, Mario Draghi, sui rischi per l’Italia e le sue banche, è sempre più sentita l’urgenza di “un’azione adeguata” da parte del governo. Perchè come ha detto nei giorni scorsi il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, “non ci si deve abituare a ciò che spingerebbe l’Italia indietro rispetto alla ripresa”. Ed è quindi indispensabile sfruttare al meglio il confronto delle prossime settimane con la commissione europea, cercando un “dialogo costruttivo”.

“Occorre assolutamente – secondo fonti del sistema creditizio interpellate da Askanews – creare le condizioni per ridurre lo spread Btp-Bund, che è un indicatore delle difficoltà dell’economia e allo stesso tempo un fattore che impatta direttamente sull’attività economica. È necessaria una comunicazione coerente e misure coerenti con le indicazioni che arrivano dagli organi comunitari: servono segnali importanti, usando tutte le leve possibili per cambiare questa situazione.

Perchè se è solo temporanea può essere gestita, altrimenti si creano problemi più grandi che devono essere affrontati”.

Le banche italiane “non sono in una situazione di pericolo”, nonostante lo spread e il calo progressivo in Borsa, perchè “in generale hanno una dotazione di capitale superiore al minimo obbiligatorio”. Ma se il differenziale con i titoli di Stato tedeschi dovesse aumentare ulteriormente e significativamente dai 300 punti base attuali, “occorrerebbe una particolare attenzione. Comunque per ogni banca la situazione sarebbe diversa, ci sono differenze sul lato del patrimonio e sul lato dell’esposizione nei titoli di Stato italiani. Differenze importanti che vanno valutate caso per caso. Di sicuro, per avere crescita la economica c’è bisogno di credito e le banche devono poter raccogliere denaro, senza aggravi nei costi della raccolta, e fornirlo a chi vuole fare investimenti”.

