Martedì 2 ottobre 2018 - 15:46

Start up: giovedi presentazione premio “start up evolution”

A Salerno. Sostegno a progetti giovani imprenditori italiani

Roma, 2 ott. (askanews) – La Campania sostiene i progetti imprenditoriali innovativi dei giovani italiani: è l’ambiziosa sfida del Premio “Start Up Evolution Pinuccio Lamura”, nato per sostenere giovani talenti italiani di tutti i settori, che sarà presentato a Salerno giovedì 4 ottobre, alle ore 10, presso la Sala Giunta della Provincia di Salerno.

All’incontro con la stampa saranno presenti Pasquale e Francesco Lamura, alla guida di DFL-Gruppo Lamura, e Luigi Nasti, direttore marketing e comunicazione dell’azienda, nata a Sala Consilina circa quarant’anni fa e divenuta in poco tempo punto di riferimento per tutti i rivenditori locali dell’Italia meridionale ed isole. Caratteristica che identifica la DFL-Gruppo Lamura è l’essere prevalentemente composta da giovani – circa 70 dipendenti e circa altri 50/60 agenti commerciali con un’età media è 30-32 anni – puntando fortemente sulla valorizzazione del capitale umano. Da questa filosofia nasce l’idea del Premio “Start Up Evolution Pinuccio Lamura”, con l’obiettivo di offrire ai giovani talenti un contatto con investitori ed imprenditori del territorio campano, per aiutarli a trasformare un’idea in un’attività aziendale o in occasione di lavoro.

Il vincitore del Premio sarà ufficializzato il 7 ottobre a Sala Consilina (Salerno) in occasione del Lamura Evolution Day, evento biennale promosso da DFL Lamura alla sua seconda edizione, vera e propria fiera campionaria con circa cento espositori ed oltre tremila clienti invitati provenienti da tutto il Sud Italia. Le prime dieci Start Up selezionate dal Comitato Tecnico Scientifico avranno inoltre la possibilità di presentare il proprio progetto-idea rivolgendosi direttamente ad una platea selezionata di imprenditori e possibili investitori.