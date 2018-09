Mercoledì 26 settembre 2018 - 14:37

Ciotti (Corepla): nuova economia circolare è fattore propulsivo

"Per competitività sui mercati nazionali ed esteri"

Roma, 26 set. (askanews) – “La nuova economia circolare è fattore propulsivo e determinante di competitività sui mercati nazionali ed esteri. Stimolare la ricerca per innovare e arricchire le proposte nel campo del riciclo rivolte al mondo industriale è l’obiettivo di Corepla”.

Lo ha sottolineato Antonello Ciotti, Presidente Corepla, il consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, in occasione del convegno sul futuro del riciclo della plastica nella circular economy a Roma per i 20 anni del consorzio.

“Sono orgoglioso di un sistema che ha scelto, tra i primi in Europa, di estendere la raccolta e il riciclo a tutti, e aggiungo sempre e ovunque, gli imballaggi in plastica e non solo a quelli di maggior valore perché ci ha permesso di sperimentare e progredire creando una filiera divenuta oggi un’eccellenza a livello europeo creando così lavoro ed innovazione – ha aggiunto Ciotti -. Gli scenari futuri andranno sviluppati con tutti gli attori della filiera e con il supporto e la guida del legislatore”.