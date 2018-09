Lunedì 24 settembre 2018 - 13:19

Micam chiude con visitatori in linea con edizione settembre 2017

A fiera calzature forte crescita degli arrivi da Cina e Hong Kong

Milano, 24 set. (askanews) – Micam, la manifestazione internazionale della calzatura più importante al mondo, chiude oggi a Fiera Milano (Rho) l’edizione numero 86 con 45.424 visitatori, di cui 27.272 esteri ( +1,6 %) e 18.152 italiani (+4,3%). Un numero, si legge in una nota, in linea con l’edizione di settembre 2017 e che registrano un aumento del 2,7% rispetto a febbraio 2018. Sul fronte internazionale si rileva una forte crescita dei visitatori provenienti da Cina e Hong Kong, che insieme crescono del 68,6%; segnali positivi anche dal Nord America con un aumento del 43,2%. Nei mercati Ue, ottime le performance della Spagna che segna un incoraggiante +9,6%, segui ta dal Portogallo con +4,5% e la Svizzera che si conferma piattaforma logistica di riferimento per il settore con un aumento del +7,8%. Calano Francia e Germania e la presenza di buyer provenienti da Russia e Csi.

“Micam resta una manifestazione a forte vocazione internazionale. Per mantenere questo primato abbiamo chiesto al vicepremier Di Maio, in occasione della sua visita, di liberare quante più risorse possibili a favore delle Pmi e lavoro per abbattere il cuneo fiscale – ha commentato Annarita Pilotti, presidente di Assocalzaturifici – perché solo in questo modo le aziende potranno pagare di più i dipendenti, guadagnare in competitività e investire, creando ricchezza e favorendo la ripresa dei consumi. È fondamentale inoltre togliere le sanzioni alla Russia che impattano in modo negativo sulla presenza dei loro compratori. Infine urge la creazione di una norma a livello europeo sull’etichettatura di origine obbligatoria per tutelare l’eccellenza della produzione manifatturiera”.

In questa edizione, oltre alle aziende storiche che rappresentano il cuore pulsante della manifestazione, presenti in fiera personaggi illustri come lo stilista americano Tommy Hilfiger, che ha mostrato grande apprezzamento per il Made in Italy. Micam proseguirà il viaggio simbolico nelle cantiche dantesche nei cieli del Paradiso dal 10 al 13 febbraio 2019.