Lunedì 24 settembre 2018 - 19:20

Banche, Consob: al via procedura per ristoro dei risparmiatori

Penalizzati da 4 banche in risoluzione e crack istituti veneti

Roma, 24 set. (askanews) – Parte la procedura per avviare i ristori per i risparmiatori danneggiati dalla risoluzione di Banca Marche, Banca Etruria, CariFerrara e CariChieti e per quelli colpiti dal crack di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca. Lo comunica la Consob, sottolineando che “è al nastro di partenza la procedura per la richiesta di ristoro da parte dei risparmiatori danneggiati che hanno perso i propri soldi investendo in titoli emessi dalle quattro banche poste in risoluzione a fine 2015 e in liquidazione coatta amministrativa nel giugno 2017 (Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca)”.

Sul sito della Consob “sono stati pubblicati in homepage l’avviso e il modulo per fare domanda”.