Giovedì 20 settembre 2018 - 15:54

Talent Garde: il 15 e 16 novembre seconda edizione di Futureland

Blockchain, A.I., immersive technology, mercato da 200 mld Usd

Roma, 20 set. (askanews) – Blockchain, Intelligenza Artificiale e Immersive Technology (Realtà Aumentata, Realtà Virtuale e rispettive applicazioni). Tre tecnologie emergenti in grado di modificare i processi produttivi e l’organizzazione di molti ambiti industriali, creando vantaggi competitivi per le aziende che le adottano. Per capirle e approfondirne le numerose applicazioni pratiche Talent Garden, la più grande piattaforma in Europa di networking e formazione per l’innovazione digitale, organizza con il supporto dei partner BeConsulting, Eni, Fastweb, Randstad, MSD, Lavazza, Alkemy e Digital Magics, l’edizione 2018 di “Futureland”, la tech conference internazionale ospitata negli spazi del campus di Milano Calabiana il 15 e il 16 novembre 2018.

Una due giorni di conferenze, dibattiti, workshop e dimostrazioni applicate a diversi settori, tra i quali manufacturing, retail, logistica, farmaceutico, finanza, assicurativo e media, per scoprire i benefici e i cambiamenti che le innovazioni legate alle tecnologie emergenti possono generare nella gestione del business, dei processi produttivi e organizzativi.

Secondo una ricerca realizzata da Talent Garden, Blockchain, Intelligenza Artificiale e Immersive Technology sono tre ambiti in fortissima espansione, con prospettive di crescita che raggiungeranno nel 2021 un valore stimato di oltre 200 miliardi di dollari. Infatti, se nel 2016 il mercato della blockchain valeva 210 milioni di dollari, entro il 2021 si prevede arriverà a 2,3 miliardi (fonte: Markets&Markets). Attestato a 12,5 miliardi di dollari il giro d’affari dell’Intelligenza Artificiale nel 2017, con un’aspettativa di crescita nei prossimi tre anni che tocca quota 46 miliardi (fonte: IDC), mentre il valore del mercato mondiale dell’Immersive Technology dal 2017 al 2018 è destinato invece a raddoppiare da 9 a 17,8 miliardi, per iniziare poi un curva più che esponenziale che lo porterà a ben 170 miliardi di dollari nel 2021 (fonte: IDC).

“Essere alla seconda edizione di Futureland con uno standing di speaker e partecipanti così elevato dimostra quanto queste tecnologie abbiano una rilevanza strategica per la business community” – dichiara Fabio Sferruzzi, Managing Director Connect Unit di Talent Garden -.”Un format innovativo che offre ai partecipanti la possibilità di immergersi per due giorni alla scoperta di case history aziendali e insight dei maggiori esperti mondiali in materia, così da sfruttare a pieno le opportunità di business che si possono generare. Futureland ha acquisito in due anni l’identità che volevamo dargli, che rispecchia pienamente la missione di Talent Garden: alimentare la cultura digitale e offrire opportunità di network di valore”.

Tre le aree tematiche attorno a cui ruoteranno gli interventi degli speaker internazionali, che si alterneranno in Talent Garden Calabiana: Smart life, l’impatto delle tecnologie emergenti sulla quotidianità sia dal punto di vista del consumatore sia della vita personale; Smart Leader, contenuti per manager con la necessità di abbracciare nuove competenze per sviluppare strategie di business e traghettare l’organizzazione verso la trasformazione digitale; Smart Company, come le tecnologie emergenti stanno maturando e diventando fondamentali strumenti per guidare le imprese.

Entro il 2024, secondo i dati di Transparency Market Research, i ricavi del settore Blockchain arriveranno a quota 20 miliardi di dollari, con una crescita significativa rispetto ai 315,9 milioni di dollari del 2019. La blockchain si fa sempre più strada nelle strategie delle aziende, con applicazioni che vanno dalle identificazioni digitali agli smart contract, fino allo scambio di dati in modo sicuro e veloce. In particolare, la finanza è ad od oggi il settore più sviluppato, seguono il mondo della logistica, dei pagamenti, dell’healthcare e dell’energia. Quanto all’intelligenza artificiale, la stima di IDC è che i ricavi generati dal mercato dell’Artificial Intelligence cresceranno dai 634,7 milioni di dollari del 2016 ai 36,8 miliardi del 2025. La capacità di elaborazione dei Big Data in tempi brevi sembra essere l’ambito di applicazione maggiormente battuto attualmente, sia per prevedere i comportamenti di consumo sia nei processi di gestione e selezione del personale (workforce analysis).

Per le tecnologie immersive sarà il settore business a fare da protagonista: se nel 2017 il 30% dei ricavi è composto soprattutto da gaming, media ed entertainment, fino al 2021 l’incremento medio annuo del valore del comparto sarà del 98,8%, grazie soprattutto alla spinta delle applicazioni aziendali. Una su tutte: la qualità della comunicazione e del marketing crescerà drasticamente, grazie alla capacità di veicolare, attraverso AR e VR, percezioni e sensazioni.