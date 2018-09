Giovedì 20 settembre 2018 - 22:01

Spaxs chiude acquisizione Banca Interprovinciale, nasce Illimity

"Fortemente innovativa e specializzata". Passera sarà l'ad

Roma, 20 set. (askanews) – Spaxs Spa ha perfezionato l’acquisizione del 99,2% del capitale di Banca Interprovinciale. Lo comunica la società, sottolineando che “l’operazione è finalizzata alla nascita di un nuovo modello di banca, fortemente innovativa e specializzata, la cui denominazione, al completamento della successiva fusione tra Spaxs e Banca Interprovinciale, sarà Illimity”.

Spaxs “ha concluso il processo iniziato lo scorso aprile con la sottoscrizione dell’accordo quadro con gli azionisti della Banca Interprovinciale attraverso l’acquisto di circa il 99,2% del capitale realizzato in contanti per circa 44,7 milioni (pari a circa il 79,9% del capitale) e, per la restante parte, mediante conferimento in Spaxs di azioni della banca rappresentanti circa il 19,3% del capitale”.

Completata l’operazione, il progetto, “che porterà alla nascita di Illimity, entra nella piena operatività e dalla data odierna è quindi in carica il nuovo consiglio di amministrazione”. Il board “vanta un’ampia rappresentanza di indipendenti e profili di elevato standing con competenze ed esperienze significative e complementari”.

Composto da nove membri, aggiunge Spaxs, il cda “vede Corrado Passera come amministratore delegato e Rosalba Casiraghi nel ruolo di presidente e, come consiglieri, Massimo Brambilla, Giancarlo Bruno, Elena Cialliè, Robert Edward Diamond, Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini, Alessandro Gennari e Maurizia Squinzi”.