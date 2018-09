Giovedì 20 settembre 2018 - 15:59

Casaleggio Associati: come blockchain rivoluzionerà mondo imprese

B2b: il futuro digitale del business tra aziende III° edizione

Roma, 20 set. (askanews) – Come la blockchain impatterà sul business? Quale sarà la portata della rivoluzione che è alle porte? Queste e altre domande sono alla base dello studio realizzato da Casaleggio Associati, i cui risultati verranno presentati a novembre a Milano nel corso dell’evento “Come la blockchain rivoluzionerà il modo di operare delle imprese” che si terrà il 13 novembre a Milano.

“Tutto l’ecosistema delle aziende dovrà confrontarsi con questo nuovo paradigma – sottolinea Davide Casaleggio, presidente della Casaleggio Associati e responsabile dell’area Ricerche – che stravolgerà completamente le relazioni tra i diversi attori del business. Si tratta di un cambiamento già in atto che non riguarderà solo le grandi realtà aziendali, ma anche le piccole imprese e che aprirà nuovi scenari di crescita e sviluppo per coloro che sapranno cogliere le reali necessità del mercato in questo senso”.

Lo studio, il primo in Italia di questo tipo, ha lo scopo di indagare il valore di mercato della tecnologia blockchain – che solo per il 2018 ha investimenti globali previsti per oltre 2 miliardi di dollari – le applicazioni attuali in ambito aziendale e le possibili applicazioni future con un focus particolare sull’ “ultimo miglio”, il terminale del processo dove diviene misurabile il reale vantaggio dell’adozione della nuova tecnologia.

La blockchain investirà con cambiamenti radicali i modelli di business dei registri pubblici che abbiamo conosciuto fino a ora, i servizi, l’organizzazione delle filiere e dei marketplace, ma soprattutto inciderà profondamente sul ruolo dell’intermediario che vedrà progressivamente ridotto il proprio valore. La portata del fenomeno sarà imponente, basti pensare che già nel 2018 quattro aziende italiane sono riuscite a raccogliere in sei mesi finanziamenti su blockchain pari a quanti ne ha investiti l’intero comparto del venture capital italiano nello stesso periodo.

La ricerca vede il coinvolgimento di tutte le principali realtà italiane ed estere nei diversi settori industriali e dei servizi, dalle piattaforme per la tutela del Made in Italy nell’agroalimentare, alle recensioni certificate, dalle crypto finance company, alle piattaforme per la gestione dei processi interni.