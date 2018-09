Mercoledì 19 settembre 2018 - 16:39

Ministro Savona incontra la Ministra rumena dei Fondi Europei

La Romania si sta preparando a semestre di presidenza Ue

Roma, 19 set. (askanews) – Il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona ha incontrato oggi la Ministra dei Fondi Europei della Romania, Rovana Plumb.

Durante il colloquio, lungo e cordiale, il ministro Savona, in vista della Presidenza rumena dell’Unione Europea nel primo semestre 2019, ha sottolineato l’importanza del pilastro sociale e dell’occupazione e richiamato i punti cruciali del “Documento programmatico per un’Europa diversa, più forte e più equa”, da lui predisposto e inviato ai presidenti Juncker, Tusk, Tajani e Draghi e ai suoi omologhi europei, soffermandosi sugli aspetti collegati alla necessità di stimolare la crescita, elemento essenziale della stabilità e non conseguenza di essa.

La ministra Plumb, a sua volta, ha manifestato interesse e sostegno per tale impostazione, anticipando che uno dei temi della Presidenza romena sarà proprio quello sociale e ha auspicato il sostegno dell’Italia alla preparazione della Presidenza e ai lavori del semestre.

I due Ministri hanno brevemente toccato l’argomento del bilancio pluriennale condividendo alcuni punti di vista comuni.