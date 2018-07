Sabato 21 luglio 2018 - 12:11

Bollette: in 16 mesi +6% in media per acqua, luce, gas e rifiuti

Fipac: anziani soli in difficoltà, stangata da 1.300 euro l'anno

Milano, 21 lug. (askanews) – Bollette sempre più salate. Dopo il rallentamento registrato nel biennio 2015-2016, tra il 2017 ed il 2018 le tariffe di acqua, gas, luce e rifiuti riprendono a correre. E vanno più veloci dell’inflazione: negli ultimi 16 mesi sono aumentate, in media, del 6%. Quasi quattro volte il ritmo di crescita registrato dai prezzi al consumo nello stesso periodo (+1,6%). Una batosta per tutti, ed in particolare per gli anziani rimasti da soli. Che per pagare i servizi essenziali spendono oltre 1.300 euro l’anno, più del 9% di una pensione media. È quanto emerge da un’analisi condotta da Fipac, l’associazione di categoria dei pensionati autonomi aderenti a Confesercenti, sulla base delle variazioni registrate nel 2017 e nei primi 4 mesi del 2018.

A trainare è soprattutto l’energia elettrica, che tra lo scorso anno e il primo quadrimestre di quest’anno mette a segno un aumento del 9,7%. Cresce, a ritmi simili, anche l’acqua potabile (+9,7%), in salita per il decimo anno consecutivo. Anche i prezzi del gas di rete, dopo il calo registrato negli anni precedenti, tornano ad aumentare, segnando un +4,5% negli ultimi 16 mesi. Variazione positive, ma più contenute, per la tariffa per i rifiuti solidi urbani, che si ferma a +1,1%. (segue)