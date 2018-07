Venerdì 20 luglio 2018 - 08:10

Microsoft: Bene i conti del IV trim, utili +5%, ricavi +17%

Il gruppo batte le attese e sale nel dopo mercato

New York, 20 lug. (askanews) – Microsoft batte le attese del mercato sia negli nei ricavi che negli utili e nel dopo mercato le azioni hanno visto rialzi di oltre il 4%. Nel dettaglio, nel IV trimestre fiscale del 2018, il colosso informatico di Redmond, stato di Washington, ha messo a segno ricavi per 30,09 miliardi di dollari rispetto ai 25,605 dello stesso periodo del 2017, con un aumento del 17%. Il consensus era di 29,21 miliardi. Gli utili netti sono stati di 8,8 miliardi di dollari, 1,13 dollari ad azione, contro 8,3 miliardi del 2017, 1,06 centesimi ad azione, un rialzo del 5%.

Il mercato si attendeva 1,08 centesimi ad azione. Bene anche le stime per il trimestre in corso: Microsoft vede ricavi tra i 27,35-28,05 miliardi di dollari contro attese per 27,38 miliardi. Microsoft continua a guidare la sua transizione dal mercato dei pc e da Windows, al cloud. Questo settore, che comprende anche il business di Azure, la piattaforma cloud di Microsoft, è cresciuto del 53%, a 6,9 miliardi di dollari. Azure da solo è aumentato dell’89%, nonostante Microsoft non abbia diffuso i dettagli sulle singole voci.