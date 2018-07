Venerdì 20 luglio 2018 - 18:56

Enel: produzione fonti rinnovabili Italia supera la tradizionale

Pubblicato il report sui dati operativi di gruppo

Roma, 20 lug. (askanews) – Continua a diminuire la produzione da fonte termoelettrica per l’aumento di produzione da fonti rinnovabili che hanno la priorità di dispacciamento. L’Enel ha pubblicato il Report sui dati operativi di gruppo nel secondo trimestre e primo semestre 2018.

Le rinnovabili, spiega la società, crescono per via dell’aumento della capacità installata (in primis solare, ma anche eolico) e per il ritorno, quest’anno, ai valori medi di idraulicità degli ultimi anni contro l’anno scorso che è stato caratterizzato da un’idraulicità molto bassa (che ha portato la necessità di aumentare la produzione termica).

In Italia, prosegue il Report, la produzione Enel da fonti rinnovabili supera quella da fonti tradizionali con 13,829 GWh a fronte di 12,814 GWh da termoelettrico.

Per quanto riguarda la vendita di energia retail in Italia, aggiunge il report, si assiste a un -6,5% sul mercato tutelato e a un +13% sul mercato libero; i clienti sul mercato tutelato diminuiscono del 7,6% (-7,6%) e i clienti sul mercato libero aumentano del 9,1%.