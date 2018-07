Giovedì 5 luglio 2018 - 13:17

Saldi, Codacons: al via con sconti più pesanti degli ultimi anni

Solo outlet e boutique d'alta moda faranno il pienone

Roma, 5 lug. (askanews) – I saldi estivi 2018 partiranno con gli sconti medi più alti degli ultimi anni. Lo afferma il Codacons che parla di riduzioni medie tra il 30 ed il 40% del prezzo di cartellino già dai primi giorni di saldi.

“Già in Sicilia e in Basilicata, dove i saldi sono già partiti, abbiamo registrato una politica più aggressiva da parte dei commercianti, con sconti medi decisamente più pesanti rispetto al passato – spiega il presidente Carlo Rienzi – Senza dubbio i saldi estivi 2018 saranno quelli con gli sconti più elevati degli ultimi anni, ma nemmeno questo basterà a far ripartire le vendite”.

La propensione all’acquisto da parte dei consumatori monitorata dal Codacons è infatti ancora bassa. “Nei primi giorni di saldi solo gli outlet e le boutique d’alta moda registreranno numeri positivi e presenze massicce, grazie soprattutto ai turisti stranieri, in primis giapponesi, cinesi e russi, presenti in Italia in questo periodo dell’anno – prosegue Rienzi – La maggior parte degli italiani preferirà invece approfittare del bel tempo per andare al mare durante il weekend e rimanderà lo shopping. In ogni caso sul lungo periodo i saldi di fine stagione deluderanno le attese, con le vendite che per il Codacons si contrarranno mediamente del -5% sul 2017”.