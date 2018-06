Mercoledì 13 giugno 2018 - 17:49

Bnl: a Messina una nuova sede tecnologica e innovativa

La banca torna nella filiale dove era presente nel 1946

Roma, 13 giu. (askanews) – La Bnl rafforza la sua presenza in Sicilia con una nuova agenzia nel centro di Messina. La filiale, “realizzata secondo il format ‘Europa’ altamente evoluto e innovativo”, è stata inaugurata alla presenza di rappresentanti delle istituzioni locali. Un’agenzia “concepita per offrire a individui, famiglie e imprese servizi e strumenti digitali, abbinati alle specializzazioni dei gestori e degli esperti Bnl e del gruppo Bnp Paribas”.

“Europa – spiega la banca del gruppo francese – rappresenta un importante investimento strategico ed economico di Bnl: un luogo fortemente automatizzato, dove i clienti possono operare in modo autonomo grazie ai ‘bancomat’ multifunzione e alle casse di nuova generazione. Per le esigenze più evolute e complesse, il cliente è al centro di un sistema di connessioni e sinergie con gli specialisti della banca e con i diversi ‘mestieri’ che caratterizzano la piattaforma di business di Bnl e delle società del gruppo Bnp Paribas in Italia”.

La sede di viale San Martino “rappresenta per la Bnl un ‘ritorno al futuro’: un’agenzia moderna e tecnologica nel luogo dove la banca era già presente con una propria sede nel 1946. Un modo per confermare la costante attenzione all’economia del territorio e alle esigenze dei clienti”.