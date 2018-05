Martedì 15 maggio 2018 - 13:29

Moda: fatturato 2017 +3,2% a 94,2 mld euro, bene export +5,2%

Marenzi: "Punti interrogativi per 2018, dopo anno positivo"

Milano, 15 mag. (askanews) – La congiuntura favorevole ha coinvolto anche l’industria italiana del “Tessile, Moda e Accessorio”. Secondo le stime preliminari elaborate dal Centro Studi di Confindustria Moda e presentate nella nuova sede di Milano l’ex casa laboratorio di Nichi Cini in zona Sempione accanto alla Rai, il fatturato del settore – che si ricorda è composto da calzature, concia, pelletteria, pellicceria, occhialeria, oreficeria-gioielleria e tessile-abbigliamento – ha registrato una crescita pari al +3,2%, che porta il corrispondente livello ad approssimarsi ai 94,2 miliardi di euro (dati di pre-consuntivo).

Il complesso manifatturiero rappresentato da Confindustria Moda vede attive sul territorio nazionale 66.751 aziende, in grado di occupare quasi 581 mila addetti. In corso d’anno le aziende hanno assistito ad una flessione del -0,9% (corrispondente a -624 unità), mentre gli addetti risultano caratterizzati da una lieve dinamica di segno positivo (+0,1%). Nel 2017 la maggior spinta al settore “Tessile, Moda e Accessorio” è venuta, ancora una volta, dai mercati esteri, dove l’export ha mediamente messo a segno una crescita pari al +5,2%, portandosi a poco meno di 61,8 miliardi di euro.

Guardando avanti, al prossimo governo il presidente di Confindustria Moda, Claudio Marenzi chiede di “continuare sulla linea degli ultimi 4 anni con iniziative come industria 4.0, così come con il sostegno all’internazionalizzazione. In questi anni si è fatto un lavoro molto interessante e spero che su questi temi si continui in questa direzione”. Quanto alle prospettive per il 2018 Marenzi ha sottolineato che “ci sono molti punti interrogativi, considerando che arriviamo da un anno molto positivo. In particolare ci sono diversi problemi a livello di relazione fra paesi, soprattutto fra Europa e Stati Uniti, che restano uno dei mercati principali del settore, e fra Europa e Russia”.

