Martedì 15 maggio 2018 - 17:55

Mediaset: nel I trimestre utile cala a 3,5 mln, ricavi 860,6 mln

I ricavi risentono del rallentamento del mercato pubblicitario

Milano, 15 mag. (askanews) – Mediaset ha chiuso il primo trimestre 2018 con un utile netto pari a 3,5 milioni rispetto ai 15,8 milioni conseguito nello stesso periodo del 2017. I ricavi ammontano a 860,6 milioni (889,3 mln del primo trimestre 2017). In particolare, i ricavi in Italia sono stati pari a 631 milioni (649,3 mln nello stesso periodo dell’anno precedente) mentre in Spagna sono scesi a 229,6 milioni rispetto ai 240,4 milioni del 2017.

I ricavi, spiega Mediaset, risentono in entrambi paesi del rallentamento del mercato pubblicitario. In Italia, i ricavi pubblicitari televisivi lordi hanno raggiunto i 505,8 milioni rispetto ai 512,2 milioni dei primi tre mesi 2017. Un andamento in linea con quello del mercato pubblicitario totale del trimestre. Mercato in calo nel periodo anche in Spagna, dove i ricavi pubblicitari televisivi lordi Mediaset si sono attestati a 224,6 milioni rispetto ai 235,4 milioni dell’esercizio precedente.

L’andamento del gruppo – commenta Mediaset – “ribadisce quanto emerso in occasione dell’approvazione del bilancio 2017: anche nei primi tre mesi del 2018 si conferma il ritorno all’utile netto. Si tratta di un segnale significativo in un periodo che sconta una congiuntura pubblicitaria riflessiva dovuta a instabilità politica e che ancora non beneficia dei positivi effetti economici dell’accordo strategico con altre piattaforme distributive raggiunto in Italia a fine trimestre, il 30 marzo 2018”.