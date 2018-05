Martedì 15 maggio 2018 - 12:55

Leonardo, Profumo: nuovo Piano coraggioso con 70 mld di ordini

"Andamento titolo non soddisfacente"

Roma, 15 mag. (askanews) – “Un piano coraggioso”. Così l’ad di Leonardo, Alessandro Profumo, in assemblea ha definito il piano industriale 2018-2022 del gruppo approvato il 31 gennaio scorso e che prevede nuovi ordini per 70 miliardi e una crescita a doppia cifra dell’Ebita. Riassumendo poi l’andamento del titolo in borsa, nel periodo gennaio-maggio, Profumo lo ha giudicato “non soddisfacente” a causa dei cali prodotti dalla revisione delle guidance realizzata nel novembre scorso e al momento della presentazione del nuovo Piano industriale che ha presentato delle previsioni di cash flow inferiori alle attese degli analisti.

Profumo ha anche ricordato la commessa da oltre 3 miliardi proveniente dal Qatar per 28 elicotteri, “la più grande nella storia” per la divisione elicotteri e che produrrà una rilevante generazione di cassa.

Da registrare inoltre che l’assemblea degli azionisti di Leonardo si è aperta con il ricordo, da parte del presidente Gianni De Gennaro, con un ricordo dell’ex ad Alessandro Pansa, scomparso lo scorso anno.