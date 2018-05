Martedì 15 maggio 2018 - 10:05

Astoi: apprezzamento per ipotesi ministero autonomo per il Turismo

Filippetti: accorpamento nel MIBACT aveva depotenziato il settore

Milano, 15 mag. (askanews) – Dopo Federturismo e altre Associazioni del sistema turistico italiano, anche ASTOI esprime il proprio apprezzamento per l’ipotesi, circolata in queste ultime ore, della creazione di un ministero ad hoc dedicato al Turismo. “Tale previsione – dichiara Nardo Filippetti, presidente di ASTOI Confindustria Viaggi – sarebbe contenuta nel programma del nascente Governo e, se così fosse, verrebbe finalmente riconosciuta pari dignità e autonomia ad un settore realmente strategico per il nostro Paese”.

“L’aver incardinato in passato il turismo nel Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha, di fatto, depotenziato lo sviluppo di un settore che ha, invece, bisogno di un’interlocuzione specifica – prosegue Filippetti – In questi anni la nostra associazione, che rappresenta oltre il 90% del mercato dei tour operator italiani, quindi aziende che svolgono attività sia outgoing che incoming, ha percepito una evidente disattenzione verso il comparto. Siamo ora in attesa dell’ufficialità della notizia augurandoci che gli impegni assunti vengano mantenuti.” (nella foto: Nardo Filippetti, Presidente di ASTOI Confindustria Viaggi)