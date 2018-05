Lunedì 14 maggio 2018 - 17:59

Pirelli: utile netto primo trimestre corre a 92,4 mln (+86,7%)

A fine marzo indebitamento ammonta a 3,938 miliardi

Milano, 14 mag. (askanews) – Pirelli ha chiuso il primo trimestre 2018 con un utile netto delle attività in funzionamento in crescita dell’86,7% a 92,4 milioni, mentre il risultato netto totale è positivo per 89,1 milioni rispetto alla perdita di 27,1 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.

I ricavi ammontano a 1,31 miliardi (+5,7% la crescita organica; -2,2% la variazione complessiva dopo impatto cambi pari a -7,3%). Nel dettaglio, il segmento High Value vede una crescita (organica) dei ricavi del 13,4%, con un’incidenza sul fatturato pari al 63,6%. I volumi dell’High Value sono in aumento del 12,8%.

Il price/mix è miglioramento: +7,2% contro il 5,5% del primo trimestre 2017. L’ebit adjusted ante costi di start-up cresce del 4,5% a 229,4 milioni, con un margine sui ricavi in aumento al 17,5%.

La posizione finanziaria netta ammonta a fine marzo a 3,938 miliardi (5,525 mld nel primo trimestre 2017; 3,218 md a fine 2017). La variazione rispetto al primo trimestre 2017 riflette, tra le altre cose, l’aumento di capitale sottoscritto da Marco Polo a giugno 2017 pari a 1,2 miliardi. (segue)