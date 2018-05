Domenica 13 maggio 2018 - 15:36

Chi sono e come stanno gli operai colpiti dall’acciaio fuso a Padova

Alle Acciaierie Venete 4 feriti gravi, 3 in condizioni più critiche

Roma, 13 mag. (askanews) – Grave incidente alle Acciaierie Venete a Padova: 4 operai feriti gravi, 3 in condizioni più critiche, colpiti da acciaio fuso. E’ successo questa mattina; sul posto, in corso Francia, sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco e nel reparto fonderia hanno spento un incendio innescato dalla fuoriuscita incontrollata di materiale fuso. I vigili del fuoco e le squadre di sicurezza interne hanno poi provveduto alla messa in sicurezza del reparto. Gli operai feriti sono stati soccorsi dal personale del Suem 118 e portati in ospedale con ambulanze ed elisoccorso. Sul posto anche personale dello Spisal, il servizio della Unità locale socio sanitaria per la sicurezza sul lavoro, e i carabinieri.

Dei quattro operai investiti da residui di acciaio fuso, tre sono in condizioni critiche, in terapia intensiva. Trasportato in elisoccorso al centro ustioni dell’ospedale di Padova un romeno di 44 anni, residente in zona: è in rianimazione in terapia intensiva, con ustioni molto estese e profonde sulla quasi totalità del corpo; un altro operaio, 40enne, originario dell’est Europa ma residente alle porte di Padova, è stato trasportato in elisoccorso al Centro ustioni di Cesena: ustioni estese e profonde su quasi tutto il corpo, in terapia intensiva; un terzo, 40 anni, residente a Gela ma nato in Francia, con ustioni su circa il 70% del è stato trasportato in elicottero al centro ustioni di Verona: è in terapia intensiva; il quarto operaio ferito, 35enne italiano, è stato trasporato all’ospedale Sant’Antonio di Padova è meno grave: ha ustioni più superficiali, non è in terapia intensiva e le sue condizioni sono stabili.

