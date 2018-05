Giovedì 10 maggio 2018 - 20:14

Fincantieri: verso creazione filiera navalmeccanica in Friuli

Per aggregazione Pmi. Previsto tavolo su formazione e sicurezza

Roma, 10 mag. (askanews) – In Friuli Venezia Giulia nascerà una filiera della navalmeccanica e della cantieristica. Lo comunica Fincantieri, sottolineando che il governatore Massimiliano Fedriga, il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, e l’amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, “hanno concordato, in una riunione nello stabilimento isontino, di creare una filiera regionale della navalmeccanica e della cantieristica finalizzata all’aggregazione delle piccole e medie imprese”.

“Vogliamo dare subito un segnale concreto – ha detto Fedriga – al bisogno di formazione diretta in settori così impattanti sull’economia della nostra area. Ecco perchè la Regione si mette a disposizione per fornire tutto quanto di sua competenza”. Nel corso dell’incontro è stato anche deciso di avviare un tavolo congiunto “per affrontare tutte le tematiche legate a sicurezza, formazione e rapporti socio-territoriali inerenti il settore della cantieristica”.

“La creazione di un tavolo così specifico e rappresentativo – ha spiegato Cisint – servirà a Monfalcone per valorizzare l’intero bacino occupazionale riducendo in maniera rilevante la quota di subappalti, garantendo inoltre più sicurezza anche attraverso una formazione capillare in linea con le professionalità richieste da un comparto in continua crescita”.

“Sono molto soddisfatto – ha aggiunto Bono – perchè nell’incontro odierno sono state tracciate le linee guida di un percorso virtuoso attraverso il quale l’intero tessuto produttivo del territorio trarrà beneficio. A fronte della nostra programmazione pluriennale, il tavolo che andremo a costituire aiuterà l’aggregazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese regionali in un’ottica di reale partnership con Fincantieri, facilitando in questo modo una gestione efficiente dell’enorme carico di lavoro”.