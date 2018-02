Martedì 27 febbraio 2018 - 16:04

Mise-Istat: 40enne e laureato è l’imprenditore di nuove start up

Nella metà dei casi ha esperienze di studio o lavoro all'estero

Roma, 27 feb. (askanews) – Ha quarant’anni circa, è un uomo con un livello educativo molto elevato e un forte radicamento con il territorio d’origine che, nella maggior parte dei casi, è una regione del Centro o del Nord. E’ questo l’identikit dell’imprenditore delle start up innovative fotografato dal rapporto “Startup Survey 2016” frutto della collaborazione tra il ministero dello Sviluppo economico e l’Istat.

La platea target è costituita dalle startup innovative registrate al 31 dicembre 2015, beneficiarie del cospicuo pacchetto di agevolazioni introdotto con il decreto-legge 179/2012 (“Startup Act italiano”). La rilevazione ha visto la partecipazione di ben 2.250 startup innovative, facendo registrare un tasso di risposta del 43,7%.

“Il quadro che emerge delle start up – ha spiegato il presidente dell’Istat, Giorgio Alleva – è davvero interessante: si tratta di imprese condotte da giovani che impiegano giovani con elevati livelli d’istruzione”. Inoltre “lo sviluppo e la crescita delle start up – ha aggiunto – possono rappresentare uno strumento di valorizzazione del capitale umano, un elemento chiave in un Paese dove l’ampiezza del disallineamento qualitativo tra domanda e offerta di lavoro appare molto elevata, soprattutto fra i giovani”.

I soci operativi (uomini nell’82% dei casi, con un’età media di 43 anni) presentano un livello educativo molto elevato. Il 72,8% di essi ha conseguito un titolo di studio pari o superiore alla laurea triennale, per lo più in materie tecnico-ingegneristiche ed economico-manageriali. Una quota pari al 16% risulta poi aver ottenuto un dottorato di ricerca.

Nella gran parte dei casi, i soci delle startup in possesso di titolo di laurea dichiarano di svolgere mansioni coerenti con il proprio percorso di studi (88%).

Inoltre, quasi tutti i soci (96%) dichiarano di conoscere almeno una lingua straniera (l’inglese nella maggior parte dei casi, seguito dal francese e dallo spagnolo); la metà ha fatto esperienze di studio o lavoro all’estero.

Pur in un contesto di crescente digitalizzazione, il fattore territoriale sembra rivestire un ruolo importante per i soci delle startup italiane: per l’83% la regione sede della startup è la medesima nella quale sono state condotte le principali esperienze formative o lavorative.(Segue)