Martedì 27 febbraio 2018 - 16:47

Imprese, Manconi: sostegno a giovani per creazione di startup

"Italia ha bisogno di imprese con un approccio innovativo"

Roma, 27 feb. (askanews) – “Un Paese che vuole definitivamente lasciarsi la crisi alle spalle deve mettere in condizione i giovani di esprimere e realizzare le loro idee. Il fatto che l’età media di chi fonda una startup sia di ben 43 anni testimonia quanto sia difficile per le nuove generazioni riuscire a emergere: sono necessarie e urgenti politiche di sostegno che consentano ai giovani aspiranti imprenditori di entrare nel mercato decisamente prima di quanto avviene adesso. L’Italia ha bisogno di imprese con un approccio innovativo e solo incentivando i giovani sarà possibile ridurre il gap con i Paesi che negli ultimi anni hanno saputo rompere con il passato anche sfruttando mentalità delle nuove generazioni”. Lo sottolinea il presidente dell’Associazione Nobilita, Gabriele Manconi, in occasione della presentazione di “Startup Survey 2016”, la prima indagine sulle neoimprese italiane realizzata dal Mise in collaborazione con l’Istat.