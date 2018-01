Lunedì 29 gennaio 2018 - 21:53

Ilva, governo propone accordo a Regione Puglia e Comune Taranto

Ma proposta avanzata da Regione e Comune non può essere condivisa

Roma, 29 gen. (askanews) – Il governo propone alla Regione Puglia e al comune di Taranto un accordo di programma sull’Ilva. “I ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente, della salute e della coesione territoriale – afferma il ministero dello sviluppo economico – hanno comunicato alla Regione Puglia e al Comune di Taranto la disponibilità a firmare un accordo di programma con i contenuti del protocollo d’intesa proposto dal governo lo scorso 3 gennaio, con alcune integrazioni sugli aspetti sanitari”.

La proposta di accordo di programma “formulata da Regione e Comune non può invece essere condivisa così come trasmessa per motivi di merito e di diritto”.

“Lo schema di accordo proposto – spiega il dicastero guidato da Carlo Calenda – prevede infatti modifiche e integrazioni sostanziali del Dpcm ambientale approvato dal governo il 29 settembre 2017. La sua accettazione presupporrebbe la necessità di una completa rielaborazione del piano industriale, del piano ambientale e della stessa offerta del soggetto aggiudicatario con conseguente azzeramento del lavoro fin qui fatto, significativo allungamento dei tempi (anche per l’avvio delle misure di ambientalizzazione quali la copertura dei parchi minerari), l’annullamento degli esiti della gara svolta e il probabile avvio di contenziosi legali con l’acquirente”.