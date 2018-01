Lunedì 22 gennaio 2018 - 18:52

Quali sono i 227 borghi italiani premiati con la bandiera arancione

Dal Touring Club 19 new entry rispetto al 2015

Genova, 22 gen. (askanews) – Sono 227, 19 in più rispetto al 2015, le bandiere arancioni per il triennio 2018-2020 assegnate oggi a Genova dal Touring Club Italiano ai piccoli Comuni dell’entroterra che si distinguono per un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità. Con 38 paesi premiati, la Toscana è la regione più “arancione” d’Italia, seguita dal Piemonte (28) e dalle Marche (21).

Ad aggiudicarsi per la prima volta il prestigioso riconoscimento, che è stato ottenuto solo dall’8% dei borghi che avevano presentato la propria candidatura, Gressoney Saint Jean (AO), Agliè (TO), Chiusa di Pesio (CN), Gavi (AL), Ozzano Monferrato (AL), Almenno San Bartolomeo (BG), Bellano (LC), Pizzighettone (CR), Maniago (PN), San Vito al Tagliamento (PN), Santa Fiora (GR), Frontino (PU), Serra San Quirico (AN), Fara San Martino (CH), Lama dei Peligni (CH), Opi (AQ), Aliano (MT), Oriolo (CS) e Taverna (CZ).

L’iniziativa, che compie 20 anni proprio quest’anno, “ha effetti positivi sul territorio -si legge in una nota del Touring Club- favorisce un processo di miglioramento turistico e ambientale, portando benefici tangibili a favore di residenti e turisti”.

Il 79% dei Comuni bandiera arancione ha infatti aperto nuove strutture ristorative, come Cisternino (BR), che negli ultimi 5 anni ha aperto 10 nuovi ristoranti. L’81% ha aperto nuovi esercizi commerciali e più dell’80% ha incrementato la consistenza ricettiva, come Civita (CS) che, su 900 abitanti, ora conta ben 16 bed & breakfast. Grazie alle bandiere arancioni i piccoli Comuni diventano inoltre più attrattivi, come testimoniato dal numero degli arrivi (+45%), delle presenze (+38%) e dei residenti (+8%).

